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Сотрудники Microsoft потребовали расторгнуть контракт с Пентагоном

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Фото: Microsoft
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Группа сотрудников корпорации Microsoft попросила руководство отказаться от сотрудничества с военными США. Речь идет об очках дополненной реальности фирмы HoloLens, которые компания изготовила по заказу Пентагона, сообщает 22 февраля телеканал Би-би-си. По мнению работников, созданные ими продукты не должны использоваться, чтобы «помогать людям убивать».

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«Мы не давали согласия на разработку вооружений и требуем учета нашего мнения относительно того, в каких целях будет использован наш труд», — написали в своем обращении около 50 работников корпорации.

Авторы письма призывают руководство компании отказаться от выполнения контракта, прекратить разработку любых военных технологий, а также сформировать «независимый внешний совет по этике», который стал бы рассматривать вопросы применения продукции Microsoft.

В ноябре прошлого года стало известно, что корпорация выиграла контракт общей стоимостью $479,2 млн на поставку в американскую армию прототипов систем дополненной реальности. Предполагалось, что 100 тыс. голографических гарнитур помогут военнослужащим в учебных и впоследствии в боевых миссиях.

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