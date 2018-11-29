Microsoft поставит военным США системы дополненной реальности

Корпорация Microsoft выиграла контракт на поставку в американскую армию прототипов систем дополненной реальности. 100 тыс. голографических гарнитур помогут военнослужащим в учебных и впоследствии в боевых миссиях.

«Технология расширенной реальности предоставит войскам более подробную информацию для принятия решений», — приводит комментарий представителя Microsoft Reuters. Стоимость контракта составила $479,2 млн.

Дополненная реальность даст возможность в подробностях отрабатывать действия во время сложных спецопераций на территории врага, пишет в четверг, 29 ноября, «Газета.ру». Системы применят при подготовке спецназа.

25 ноября Microsoft обогнала корпорацию Apple, возглавив рейтинг фирм с самой высокой рыночной капитализацией. Объемы капитализации производителя ПО достигли $753,3 млрд.