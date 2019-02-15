Полицейских в Москве снарядят очками с распознаванием лиц

Мэрия Москвы планирует заказать для столичных полицейских очки дополнительной реальности с функцией распознавания лиц. Об этом со ссылкой на источники, участвующие в подготовке проекта, сообщает РБК.

Ожидается, что очки для столичных полицейских продемонстрируют во время выставки «Интерполитех», которая должна состояться в октябре 2019 года.

Разработкой приложения для применения в очках технологии распознавания лиц занимается компания Ntechlab. Ранее она презентовала приложение с очками от японской компании Epson на OC Android.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы подтвердили, что проводится тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. Вместе с тем в ведомстве отметили, что пока рано говорить о результатах этого проекта.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая система распознавания лиц с целью поиска преступников в этом году появится на уличных камерах в столице.