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Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд

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Фото: REUTERS/Rick Wilking
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Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая американскому миллиардеру Уоррену Баффетту, потеряла за один день порядка $4,3 млрд, сообщает 22 февраля телеканал CNBC.

Это произошло после того, как производитель продуктов питания и напитков Kraft Heinz опубликовал релиз. В нем сообщалось о слабых финансовых показателях и о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США решила провести расследование закупок компании.

На биржевых торгах 21 февраля акции Kraft Heinz рухнули почти на 20%. 325 млн этих ценных бумаг владеет Berkshire Hathaway.

Компания Kraft Heinz была создана при слиянии H.J. Heinz с Kraft Foods Group весной 2015 года. В настоящее время это пятый по величине производитель продуктов питания и напитков в мире.

В октябре 2018 года стало известно, что состояние Уоррена Баффетта оценивается в $88,3 млрд.

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