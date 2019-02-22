Акции Nike рухнули из-за лопнувшего кроссовка

Акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2% после инцидента с порванной кроссовкой восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.

«Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления… Это единичный случай, но мы изучаем проблему», — сказано в заявлении Nike после инцидента.

Отмечается, что в результате инцидента компания подешевела примерно на $1,46 млрд.

28 января в США разгорелся скандал из-за кроссовок модели Air Max, которые создала компания Nike. По словам местных активистов, на подошве обуви якобы зашифровано имя Аллаха на арабском языке.