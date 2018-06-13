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Nike отказала сборной Ирана по футболу в экипировке из-за санкций

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Фото: Global Look Press/ZUMA/John Dorton
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Nike отказала сборной Ирана по футболу в экипировке из-за введенных в отношении Тегерана ограничительных мер. Спортивный гигант подтвердил, что с 11 июня прекратил продажи бутс для команды, которая готовится выступить на ЧМ-2018 в России.

«Санкции США означают, что в качестве американской компании Nike не может поставлять обувь игрокам сборной Ирана в это время (время проведения мундиаля. — Ред.)», — приводит заявление компании Daily Telegraph.

Как пишет издание, в связи с ситуацией сборная Ирана предложила иностранным игрокам иранских клубов одолжить членам национальной команды бутсы на время первенства, некоторым футболистам пришлось покупать специальную обувь.

В свою очередь главный тренер иранской национальной команды Карлуш Кейруш призвал Nike извиниться перед футболистами, посчитав заявление компании по поводу отказа в экипировке лишним. Он отметил, что сборная уже обратилась за помощью в Международную федерацию футбола (ФИФА).

«Всем известно о санкциях. Им следует прийти и извиниться, потому что их высокомерное поведение по отношению к 23 парням абсолютно смехотворно и необоснованно», — цитирует наставника сборной Ирана Reuters.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Первой из команд-участниц в страну прибыла сборная Ирана. Она будет базироваться в подмосковной Баковке.

Чемпионат мира по футболу откроется матчем в группе А между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится 14 июня в 18:00 мск. Россияне сыграют также с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Сборная Ирана играет в группе В. Ее соперниками будут представители Португалии, Испании и Марокко.

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