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Актера отстранили от съемок после инсценировки нападения на себя

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Фото: REUTERS/Joshua Lott
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Американский актер Джусси Смоллетт, арестованный по обвинению в инсценировке нападения на себя, отстранен от съемок в сериале «Империя». Об этом 22 февраля сообщает USA Today.

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Отмечается, что его роль убрали из двух последних серий текущего сезона.

«Джусси был важным членом нашей команды на протяжении последних пяти лет, и он нам глубоко не безразличен. Обвинения против него серьезно нас беспокоят, но мы верим в нашу судебную систему», — цитирует издание исполнительного продюсера сериала.

30 января звезда «Империи» сообщил полиции, что на него напали двое молодых людей, чьи лица скрывали маски. Они выкрикивали слова: «Это страна MAGA». Сокращение расшифровывается как Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»). Аббревиатуру используют сторонники действующего американского лидера, поскольку она является лозунгом его предвыборной кампании.

21 февраля полиция города Чикаго (штат Иллинойс) предъявила обвинение актеру в инсценировке нападения на самого себя. Отмечается, что максимальный срок лишения свободы за такие проступки составляет три года. Также за них предусмотрен штраф до $25 тыс.

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