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Звезду сериала «Империя» официально обвинили в инсценировке нападения

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Полиция Чикаго предъявила обвинение американскому чернокожему актеру Джусси Смоллетту в инсценировке нападения на самого себя. Об этом сообщило агентство Reuters.

Максимальный срок лишения свободы за такие проступки составляет три года. Также за них предусмотрен штраф до $25 тыс.

30 января звезда сериала «Империя» и открытый гей Смоллетт сообщил полиции, что на него напали двое молодых людей, чьи лица скрывали маски. Они выкрикивали слова: «Это страна MAGA». Сокращение расшифровывается как Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»). Аббревиатуру используют сторонники действующего американского лидера, поскольку она является лозунгом его предвыборной кампании.

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