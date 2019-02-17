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Звезда сериала «Империя» мог инсценировать нападение «сторонников Трампа»

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Фото: Global Look Press/Cheriss May
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Полиция Чикаго полагает, что звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт мог инсценировать нападение на самого себя.

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Чикагская полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в нападении. Однако их уже отпустили «из-за новых улик». В настоящее время мужчины якобы сотрудничают со следствием.

Семья звезды ранее рассказала, что актера госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В заявлении говорилось, что это был «расистский, гомофобный акт ненависти».

Сам Смоллетт сообщил полиции, что на него напали двое молодых людей, чьи лица скрывали маски. Они выкрикивали слова: «Это страна MAGA». Сокращение расшифровывается как Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»).

Аббревиатуру используют сторонники действующего американского лидера, поскольку она является лозунгом его предвыборной кампании, передает «Газета.ру».

Актера госпитализировали со сломанным ребром и ожогами слизистых от отбеливателя, которым его предположительно облили. По словам Смоллетта, нападавшие попытались его задушить, накинув на шею веревку.

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