Топ-менеджер бразильского Vogue уволилась из-за фото с рабами

Директор по стилю бразильского Vogue Доната Мейреллес уволилась после скандала, разгоревшегося из-за ее фотографий с темнокожими девушками в костюмах рабов. Снимки были сделаны на вечеринке по случаю 50-летия Мейреллес, пишет The Guardian.

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к появившимся фотографиям и стилистике праздника в целом. Они посчитали, что все это отсылает к периоду до 1888 года, когда в Бразилии еще не было отменено рабство и «темнокожие служили белым людям».

После скандала журнал извинился перед всеми, кого могли обидеть такие фотографии.

«Vogue Brasil глубоко сожалеет о случившемся и надеется, что возникшая ситуация станет уроком», — написали представители журнала в Instagram.

Они также отметили, что в Vogue появятся эксперты, которые помогут избежать таких ситуаций в будущем. Однако такая идея не вызвала одобрения в Сети. По мнению пользователей Twitter, изданию следовало нанять темнокожих людей для работы, а не создавать комиссии по этике.

В январе 2018 года в соцсетях разгорелся скандал из-за коллекции шведской модной торговой сети H&M. В центре внимания оказался детский свитшот с казалось бы безобидной надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях», которую надели на чернокожего мальчика.