Проезд по участку трассы Уфа–Оренбург перекрыли из-за снегопада

Временный запрет на проезд пассажирских автобусов, грузовиков и маршрутных такси ввели на трассе Уфа–Оренбург. Речь идет об участке дороги Р-240 с 112-го по 280 км.

Причиной экстренных мер стал обильный снегопад. На большей территории Башкирии синоптики фиксируют низовую метель и ограничение видимости, отмечает «МедиаКорСеть».

О закрытии участка трассы водителей оповещают при помощи УКВ радиосвязи. Экипажи ГИБДД ориентированы на постоянный мониторинг обстановки в связи с введенными ограничениями. Работают оперативные группы спасателей.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного ветра закрыли канатную дорогу. Это сделано в целях безопасности пассажиров.