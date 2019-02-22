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Проезд по участку трассы Уфа–Оренбург перекрыли из-за снегопада

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Временный запрет на проезд пассажирских автобусов, грузовиков и маршрутных такси ввели на трассе Уфа–Оренбург. Речь идет об участке дороги Р-240 с 112-го по 280 км.

Причиной экстренных мер стал обильный снегопад. На большей территории Башкирии синоптики фиксируют низовую метель и ограничение видимости, отмечает «МедиаКорСеть».

О закрытии участка трассы водителей оповещают при помощи УКВ радиосвязи. Экипажи ГИБДД ориентированы на постоянный мониторинг обстановки в связи с введенными ограничениями. Работают оперативные группы спасателей.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного ветра закрыли канатную дорогу. Это сделано в целях безопасности пассажиров.

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