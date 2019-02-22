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Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в целях безопасности пассажиров закрыли канатную дорогу из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте дороги.

Как отмечает РИАМО 22 февраля, скорость ветра в районе канатной дороги превысила 15 м/с. Согласно требованиям руководства по эксплуатации пассажирской подвесной канатной дороги, было принято решение приостановить ее работу.

Ранее МЧС предупредило, что в столичном регионе 22 февраля ожидается штормовой ветер, порывы которого могут достигать 21 м/с.

Московская канатная дорога в «Лужниках» заработала 27 ноября. На ее маршруте три станции: «Лужники», «Новая Лига», «Воробьевы горы». Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.

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