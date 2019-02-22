Потепление и снегопады вернутся в Москву на выходных

Снегопады, порывистый ветер и потепление ожидаются в Москве в выходные 23 и 24 февраля. Об этом сетевому изданию m24.ru сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам метеорологов, 23 февраля в Москве температура воздуха составит –10…–12 градусов, по области — –8…–13 градусов, ветер будет западный с порывами до 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. В ночь на 24 февраля через Московский регион пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет снегопады, метели и порывистый ветер.

В ночные часы температура воздуха составит –5…-–7 градусов, по региону — –3…–8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с. Днем воздух прогреется от 0 до +2 градусов в городе и до –2…+3 по региону. Скорость ветра составит 4–9 м/с, ожидается мокрый снег и дождь. Атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст.

20 февраля сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в конце зимы.