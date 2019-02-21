Городской транспорт Москвы подготовили к работе в непогоду

Весь общественный транспорт Москвы подготовили к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

В ведомстве пояснили, что в случае увеличения потока пассажиров из-за снегопада на городские маршруты выведут дополнительные автобусы. Кроме того, к увеличению количества пассажиров подготовился и столичный метрополитен.

Как пишет РИАМО, на столичных дорогах наблюдаются существенные осложнения из-за снегопада, особенные проблемы фиксируются на подъездах к столице. В течение дня улучшение ситуации не ожидается. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 12:13 мск загруженность дорог составляет пять баллов.

По прогнозам синоптиков, 21 февраля в Москве и области ожидается снег, метель и гололедица, температура воздуха не поднимется выше 0 градусов. Ожидается также сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Ранее ЦОДД попросил московских автомобилистов отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за снегопада и гололедицы и воспользоваться общественным.