Бастрыкин анонсировал открытие телефонной линии для сообщений о давлении на бизнес

Специальную телефонную линию, по которой можно будет напрямую сообщить о давлении на бизнес, организуют в Следственном комитете России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК.

Бастрыкин также будет лично на постоянной основе принимать представителей бизнес-структур. Предприниматели смогут во время таких встреч обсудить вопросы, связанные с расследованием уголовных дел в бизнесе.

Решение было принято после того, как президент России Владимир Путин поднял тему давления на предпринимателей в своем послании Федеральному собранию, напоминает телеканал «Звезда». Добросовестный бизнес не должен «ходить под статьей» и подвергаться риску административного или уголовного наказания, подчеркнул глава государства.

Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В числе задач, которые он поставил в своем обращении, также было увеличение пособий по уходу за детьми с инвалидностью, перерасчет пенсий, субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, создание 270 тыс. новых мест в яслях и многое другое. Глава государства не только обозначил сжатые сроки для реализации своих требований, но и назвал тех, кто понесет ответственность, если люди не почувствуют изменений.