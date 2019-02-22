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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

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Четыре человека получили травмы в результате столкновения автобуса и внедорожника в Уфе. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД.

ДТП произошло 22 февраля на пересечении улиц Российская и Бабича. Пассажирский автобус Ford маршрата 202 под управлением 24-летнего жителя Чишминского района совершил столкновение с иномаркой Nissan с 52-летним уфимцем за рулем. В результате аварии пострадал водитель джипа, а также трое пассажиров автобуса, включая 10-летнюю девочку. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства аварии, пишет сайт kp.ru

Ранее 22 февраля сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске.

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