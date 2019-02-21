В ДТП с микроавтобусом под Екатеринбургом пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и снегоуборочной машиной недалеко от Екатеринбурга, сообщает в четверг, 21 февраля, пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел в 1:40 по мск. Автобус ехал из Казахстана в Екатеринбург.

«Водитель, уроженец Казахстана, управляя автомашиной «Мерседес-Бенц-Спринтер»… неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди «МАЗа», который чистил дороги от снежного наката», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали пять пассажиров Mercedes. Их доставили в городскую больницу Екатеринбурга № 36 с травмами различной степени тяжести, передает ТАСС. Двое находятся в реанимационном отделении.

20 февраля грузовик и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве. В результате инцидента четыре человека получили травмы.