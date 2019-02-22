Новая волна: массовые протесты в Каталонии

В Каталонии с 21 февраля не утихают акции протеста сторонников независимости. Митингующие требуют освободить 12 политиков, оказавшихся на скамье подсудимых после проведения референдума и принятия декларации о независимости в октябре 2017 года. Бывших членов каталонского парламента обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Некоторым из них удалось бежать за границу, в том числе бывшему главе правительства Карлесу Пучдемону
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Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Carvalho Ochoa
На улицы вышли тысячи человек с флагами Каталонии, плакатами и транспарантами с требованиями свободы для политзаключенных, соблюдения прав человека, прекращения судебного разбирательства
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Le Pictorium/Pierre Berthuel
К протестам, которые были организованы активистами движения «Комитеты защиты республики», присоединились студенты, общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и «Культурная общность», выступающие за независимость политические партии «Левые республиканцы», «Кандидатура народного единства», Каталонская европейская демократическая партия, а также представители каталонского женералитета
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Matthias Oesterle
Протестующие строили баррикады на улицах, поджигали покрышки, бросали камни в полицейских
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Matthias Oesterle
При столкновениях манифестантов с местной полицией (Mossos d'Esquadra) пострадали около 60 человек. Среди раненых — 12 сотрудников силовых структур, журналист каталонского телеканала TV3
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Pierre Berthuel
Митингующие блокировали автомобильное и железнодорожное движение. Они подожгли горы покрышек, парализовав движение по 11 автомагистралям
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Pau Venteo
Группа протестующих села на рельсы на железнодорожном вокзале Барселоны, чтобы перекрыть движение поездов
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Фото: Getty Images/SOPA Images/
Протестующие на каталонском языке скандировали «Независимость!» и «Убирайтесь, оккупационные войска!»
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Фото: Global Look Press/Imago/Fotoarena/Gaston Brito
Несколько человек были задержаны за сопротивление сотрудникам Mossos d'Esquadra
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Начавшиеся акции протеста поддержал бывший глава правительства Карлес Пучдемон, который после бегства из страны поселился на вилле в бельгийском Ватерлоо. В соцсетях он призвал сторонников независимости к «постоянной мобилизации»
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