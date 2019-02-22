Новая волна: массовые протесты в Каталонии

В Каталонии с 21 февраля не утихают акции протеста сторонников независимости. Митингующие требуют освободить 12 политиков, оказавшихся на скамье подсудимых после проведения референдума и принятия декларации о независимости в октябре 2017 года. Бывших членов каталонского парламента обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Некоторым из них удалось бежать за границу, в том числе бывшему главе правительства Карлесу Пучдемону