Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Маршрутка врезалась в опору моста и столкнулась с легковым автомобилем в Челябинске. Семь человек получили травмы.

Авария произошла на проспекте Ленина. По данным ГИБДД, маршрутный автобус совершил столкновение с опорой моста, а затем – с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio. В результате аварии водитель маршрутки и шесть пассажиров пострадали, пишет 1obl.ru.

Пять человек, включая водителя, были госпитализированы. Двоим назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан водитель Renault Duster, превысив допустимую скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком. Три человека скончались на месте.