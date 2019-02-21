Водитель погиб в ДТП с трактором в Пензенской области

В Пензенской области проводится проверка по факту смертельного ДТП с участием трактора. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с сельскохозяйственной техникой.

Авария произошла в Каменском районе на трассе «Тамбов-Пенза». Автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял 26-летний мужчина, совершил столкновение с трактором. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее сообщалось, что в Барнауле при столкновении двух микроавтобусов травмы получили семь человек. Оба транспортных средства следовали по одному маршруту. По предварительным данным, автомобиль Mercedes не пропустил «ГАЗ» при повороте.