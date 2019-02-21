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Семь человек пострадали при столкновении микроавтобусов в Барнауле

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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При столкновении двух микроавтобусов в Барнауле (Алтайский край) пострадали семь человек. Все они госпитализированы.

Микроавтобусы Mercedes и «ГАЗ» столкнулись в центре города, сообщает РЕН ТВ. Обстоятельства случившегося выясняются.

Оба микроавтобуса следовали по маршруту №60, сообщили «РИА Новости» в ГИБДД. При повороте Mercedes не пропустил ГАЗ.

20 февраля на 19-м км автодороги Барнаул–Павловск микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих. В результате происшествия один человек погиб, двое получили травмы.

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