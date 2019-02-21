Семь человек пострадали при столкновении микроавтобусов в Барнауле

При столкновении двух микроавтобусов в Барнауле (Алтайский край) пострадали семь человек. Все они госпитализированы.

Микроавтобусы Mercedes и «ГАЗ» столкнулись в центре города, сообщает РЕН ТВ. Обстоятельства случившегося выясняются.

Оба микроавтобуса следовали по маршруту №60, сообщили «РИА Новости» в ГИБДД. При повороте Mercedes не пропустил ГАЗ.

20 февраля на 19-м км автодороги Барнаул–Павловск микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих. В результате происшествия один человек погиб, двое получили травмы.