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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

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В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан столкнулись грузовик и кроссовер. Погибли три человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла на 762-м км автодороги Москва–Уфа. По предварительным данным, водитель Renault Duster превысил скорость, не учел погодные условия и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Mercedes, пишет InKazan.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель кроссовера и двое его пассажиров получили различные травмы, от которых погибли на месте. Еще один пассажир также получил различные телесные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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