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Водитель снегохода погиб при столкновении с «КамАЗом» в Коми

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Под Усинском в Республике Коми снегоход столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Водитель снегохода, не имевший прав на управление данным видом транспорта, погиб.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в УГИБДД МВД по республике, авария произошла в понедельник днем, 18 февраля, на 89-м км дороги Усть-Уса–Харьягинский. Снегоход Yamaha под управлением 29-летнего мужчины выезжал со второстепенной дороги на главную, водитель не предоставил право преимущества и столкнулся с «КамАЗом».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель снегохода получил различные травмы, от которых скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

По информации ГИБДД, погибший не имел и никогда не получал прав на управление данным видом транспорта.

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