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Андрей Аршавин получил новую тренерскую лицензию

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Экс-полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России 37-летний Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории C. Сообщение об этом появилось 21 февраля на сайте «Зенита».

«Экс-игрок сине-бело-голубых успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С», — отметили в пресс-службе.

Ранее у Аршавина была лицензия категории D, позволяющая тренировать детско-юношеские команды. Категория C дает возможность работать в любительских клубах, клубах первого и второго дивизионов, в дублирующих составах клубов Российской премьер-лиги.

В ноябре 2018 года Андрей Аршавин завершил карьеру профессионального игрока. Его последней командой стал казахстанский «Кайрат», за который он выступал с 2016 года. На чемпионате Европы в 2008 году футболист завоевал вместе со сборной России бронзовые медали.

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