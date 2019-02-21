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Дзагоева прооперировали после тяжелой травмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитника футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА Алана Дзагоева прооперировали в одной из немецких клиник в связи с травмой передней крестообразной связки. Операция прошла в четверг, 21 февраля.

Дзагоев получил повреждение на 13-й минуте игры с испанской «Картахеной» 19 февраля. Покинуть поле самостоятельно хавбек уже не смог, медицинская бригада унесла его с поля на носилках. По данным официального сайта «армейцев», программа восстановления игрока будет определена позднее, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт».

Матч ЦСКА–«Картахена» завершился победой красно-синих со счетом 3:1. 

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