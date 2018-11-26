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Дзагоев пропустит матч Лиги чемпионов с чешской «Викторией»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев не будет участвовать в матче Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Алан не сыграет. Он тренируется индивидуально. Его состояние не самое хорошее, поэтому в завтрашней игре он не поможет», — цитирует Гончаренко «РИА Новости». Решение об индивидуальных тренировках для полузащитника принял медицинский штаб клуба.

Занятие также пропустили травмированные Ильзат Ахметов, Абель Эрнандес и Виктор Васин. Родриго Бекао и Арнор Сигурдссон тренируются вместе с командой.

В случае победы над чешским клубом армейцы гарантируют себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Что касается еврокубковой весны, хотелось бы сыграть. Это помогает игрокам расти. Любой турнир, Лига чемпионов или Лига Европы, помогает хорошо вкатиться в чемпионат», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Встреча группы G между «Викторией» и ЦСКА пройдет в Москве во вторник, 27 ноября. Начало игры в 20:55 мск.

Московское центральное кольцо (МЦК) и столичный метрополитен продлят работу в ночь на 28 ноября в связи с проведением футбольного матча ЦСКА–«Виктория».

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