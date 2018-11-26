Метро и МЦК продлят время работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов

Московское центральное кольцо (МЦК) и столичный метрополитен продлят работу в ночь на 28 ноября в связи с проведением футбольного матча ЦСКА–«Виктория». Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Отмечается, что метро и МЦК будут работать до 2:00 среды, чтобы болельщики смогли спокойно покинуть стадион после окончания игры и добраться до дома. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», поезда «Ласточка» МЦК будут ходить с минимальным интервалом: с 16:00 до 2:00 время ожидания состава составит до пяти минут.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) отметили, что станции «Лужники» и «Спортивная» с 22:50 до 1:00 будут работать только на вход. При этом турникеты будут открыты, что позволит повысить пропускную способность.

Матч с чешским ФК в рамках Лиги чемпионов пройдет на столичном стадионе «Лужники» 27 ноября. Начало игры в 21:00.

24 ноября в московском метро рассказали, как пассажирам сэкономить время в час пик.