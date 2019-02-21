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Опрос выявил ежедневно ругающихся матом 20% россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Около 20% совершеннолетних россиян ежедневно ругаются матом. Об этом в четверг, 21 февраля, заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на круглом столе «Российская государственность и русский язык: история и современность».

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«Наше «великое культурное сокровище» — русский мат: 20% опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», — цитирует Федорова «РИА Новости».

Федоров рассказал, что исследование, проведенное недавно, касалось различных аспектов использования родного языка, в том числе и применения в речи нецензурной лексики, сообщает телеканал «360».

Частое использование местных диалектов стало лидером среди отклонений. На второй позиции стоит профессиональный сленг, его используют 23% респондентов. Обсценная лексика оказалась на третьем месте среди языковых нарушений.

В исследовании принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет. 

Генеральная конференция ЮНЕСКО 20 лет назад провозгласила 21 февраля Международным днем родного языка. А 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.

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