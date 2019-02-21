Двадцать лет назад Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля Международным днем родного языка. А 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Но какой же язык мы считаем родным?

Этот вопрос делит людей на две группы. Для одних он не имеет смысла, равно как и вопрос: «Кого ты считаешь своей матерью?» Мать — это мать, она меня родила. Родной язык — это мой язык, с которым я родился и живу. Чего тут непонятного? Академик Виталий Костомаров, основатель и президент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, любит говорить: «Большая часть людей на Земле рождается, живет и умирает в лоне родного языка». Но есть и другая часть населения, условное «не-большинство»: для них ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, не так прост, поскольку эти люди рождаются в условиях многоязычия, когда в семье говорят на одном языке, а в школе — на другом.

Жители нашей страны говорят не менее чем на 150 языках, из них 36 имеют статус государственных в своих регионах. По этому параметру наша страна относится к числу самых многоязычных. Поддержка всех языков народов России — законодательно закрепленное обязательство государства. В общей сложности на них по всем или части предметов обучение ведется в 3712 школах, а в 2015 году таких было почти 4 тыс. И суммарно это затрагивает 564 тыс. детей (три года назад — более 600 тыс.). Как видим, возможность учиться на родном языке в России есть, но с каждым годом классов с нерусским языком обучения становится меньше. Однако так ли это беспокоит современных родителей?

В 2017 году на заседании Совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, Владимир Путин обратил внимание на необходимость соблюдать баланс: изучая и развивая национальные языки, не забывать о роли русского, который должен знать каждый. За этим заседанием последовали поручения Генеральной прокуратуре проверить соблюдение требований федерального законодательства при обучении русскому. Искали и находили школы, в которых родные языки изучались ему в ущерб.

Тогда звучали разные мнения: одни критиковали, другие приветствовали такие действия, называя это наведением конституционного порядка. Мне же во всей этой ситуации кажется неправильным вот что. Почему-то, обсуждая проблемы образования на родных языках, мы оперируем крупными социальными категориями: «национальная идентичность», «культурная память», забывая при этом, что образование — это прежде всего вопрос развития конкретной личности, и рассматривать эту проблему нужно с точки зрения интересов детей.

Отстаивая право своего ребенка учиться на родном языке до выпускных классов, некоторые родители не осознают, что ущемляют сына или дочь в праве на получение высшего образования, поскольку ЕГЭ и вступительные испытания можно сдавать только на русском. Плохое владение русским языком наглухо запирает молодого гражданина в регионе, не давая возможности для внутренней профессиональной миграции. Вместе с тем сегодня нам необходимо пересмотреть инструменты поддержки родных языков, уделяя больше внимания созданию рабочих мест, на которых знание языков народов России будет давать реальные конкурентные преимущества.

Мы живем в век прагматиков, и дети цифрового поколения всё чаще и настойчивее будут задавать вопрос: а зачем мне нужен родной язык, если он не дает мне никаких дополнительных возможностей в жизни? Важно такие возможности создать, не лишая при этом молодежь иных перспектив.

Автор — проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, профессор, доктор филологических наук

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