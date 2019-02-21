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Уфа претендует на проведение этапа ЧМ по волейболу в 2022 году

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Фото: ТАСС/Роман Кручинин
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Уфа может стать одним из городов, который примет один из этапов чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«Это стало возможным благодаря успешному проведению в Уфе этапа Лиги наций, — объяснил глава ведомства. — Летом 2018 года матчи сборных России, Ирана, Бразилии и Китая посетили более 17 тыс. зрителей».

Как напоминает ИА «Башинформ», в 2019 году Уфа удостоилась права вновь принять российский этап волейбольной Лиги наций. Матчи с участием россиян, американцев, итальянцев и португальцев пройдут 7–9 июня на «Уфа-Арене».

Екатеринбург начинает бороться за право принять летнюю Универсиаду 2023 года. Межведомственная комиссия согласовала заявку города на проведение этого события. Специалисты проверят готовность инфраструктуры к проведению события такого масштаба. Решение примут 1–2 июля на исполкоме FISU в Неаполе.

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