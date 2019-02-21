Варламов отразил 26 ударов в матче «Колорадо» с «Виннипегом»

«Колорадо» победил «Виннипег» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 ударов по воротам.

Лучшим игроком матча признан Карл Соденберг (1 гол и два ассиста), сообщает ТАСС. Второй звездой стал Тайсон Джост (1 гол и два ассиста).

Следующий матч «Колорадо» состоится 23 февраля. Соперником команды станет «Чикаго».

Ранее 21 февраля российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов помог своей команде одержать победу над «Детройтом» со счетом 5:4 в выездном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).