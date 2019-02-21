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Российские туристы стали чаще выезжать за границу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В 2018 году российские туристы выезжали за рубеж на 6,1% чаще, чем годом ранее, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году россияне совершили более 44,551 млн поездок.

Из них около 20 млн (45,7%) были сделаны в страны «дальнего зарубежья». Это на 10,8% больше, чем в 2017 году. 

Чаще всего туристы отправлялись в Турцию (5,9 млн поездок), Германию (1,4 млн) и Таиланд (1,2 млн).

Еще 13 млн (30,8%) путешествий совершены в страны ближнего зарубежья – Грузию, Армению, Казахстан, Молдавию, Украину, Таджикистан, Узбекистан и др.

Традиционно большая часть таких поездок носит не туристический характер, пишет «РИА Новости».

8 января были названы страны с самыми удобными для путешествий паспортами. Лидером к началу 2019 года стала Япония. Ее граждане могут посещать без визы 190 государств.

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