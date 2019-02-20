Задержанный по обвинению в мошенничестве основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви переведен из карантинной камеры в многоместную. Об этом «Известиям» сообщил один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетивший арестованного инвестора 20 февраля в СИЗО «Матросская Тишина» федерального подчинения.

«Калви сидит в восьмиместной камере. Среди его сокамерников — русскоговорящие граждане, обвиняемые в том числе в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве, злоупотреблении должностным положением, коммерческом подкупе и попытке угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие», — сказал собеседник «Известий».

По его словам, Майкл Калви получил продуктовую передачу и вещи. На сокамерников он не жалуется.

«Ребята все хорошие, у нас отличные отношения», — попросил Калви передать его слова уполномоченному по правам предпринимателей при президенте РФ Борису Титову.

Вместе с тем он пожаловался на то, что ему до сих пор так и не выдали второй матрас, который необходим Калви в силу полученной несколько лет назад травмы спины. Как ранее сообщали «Известия», многие заключенные жалуются на неудобные тюремные кровати. Настил этих кроватей делается из перекрещенных стальных пластин, в ячейки которых проваливаются матрасы.

Со своей стороны сотрудники СИЗО заявили членам ОНК, что второй матрас может быть выдан только по медицинским показаниям. Потому что иначе это может быть воспринято как создание привилегированного положения одному из заключенных.

Майкл Калви добавил, что в рамках медицинского обследования ему сделали рентген. «Но он ничего не покажет, потому что для диагностирования той травмы нужна МРТ», — считает бизнесмен.

Арестованный вместе с ним Филипп Дельпаль также переведен из карантинной камеры в общую, но трехместную. Ему выдали книги на французском языке, вещи и туалетную бумагу.

«Всё в порядке, книги и вещи выдали, здоровье стабилизировалось», — сказал Дельпаль членам ОНК.

В камере у него есть телевизор, холодильник. Претензий к сокамерникам он также не имеет.

Ранее, 18 февраля, Майкл Калви признался, что является патриотом России и обязательно напишет бестселлер, как только будет доказана его невиновность.