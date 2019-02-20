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Путин назвал «Авангард» адекватным ответом на систему ПРО США

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Ракетный комплекс (РК) «Авангард» — адекватный и асимметричный ответ России на систему ПРО США. Эта разработка по значению схожа с первым спутником Земли, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьезный ответ», — пояснил российский лидер и уточнил, что таким ответом стал «Авангард» «Это движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы», — цитирует президента 20 февраля «Интерфакс». С точки зрения обеспечения безопасности РК «Авангард» равноценен первому спутнику Земли, добавил Путин.

В прошлом веке с запуском первого спутника у СССР появились средства доставки ядерного заряда к территории возможного противника. С баллистических ракет началась ракетная программа, она развивалась, но против них Вашингтон создал ПРО.

Последнее испытание «Авангарда» Путин назвал потрясающим успехом российской науки, «инженерной школы и оборонной отрасли производства, потрясающий успех».

2 февраля Путин объявил об окончании испытаний комплексов «Авангард». Президент отметил, что намерен изменить формат военных совещаний и лично контролировать процесс постановки новых военных комплексов на боевое дежурство.

26 декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», в ходе которого была подтверждена возможность развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч). Также была опубликована первая видеозапись пуска ракеты комплекса.

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