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Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что на социальные льготы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд рублей. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

По словам Голиковой, в 2020 году указанная сумма увеличится в связи с добавлением дополнительных мер и ростом контингента получателей соцльгот.

«То, что касается 2019 года, то средства в бюджете есть. У нас сейчас на какие-то меры заложены финансовые ресурсы, и нам нужно принять только нормативные документы или уточнить нормативные документы для их реализации», — добавила она.

Отмечается, что точные суммы, выделенные на соцльготы, весной будут внесены в качестве поправок в бюджет к уже имеющимся средствам. Голикова подчеркнула, что все предложения Путина, озвученные в обращении, будут финансово обеспечены.

Ранее 20 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что дополнительные расходы российского бюджета на выполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, составят ежегодно от 100 до 120 млрд рублей. Необходимые средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета, подчеркнул он.  

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