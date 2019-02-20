В Эстонии задумали запретить въезд сенатору Пушкову

Парламент Эстонии обратится в правительство страны с просьбой признать персонами нон грата сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова и еще троих россиян, якобы причастных к прошлогодним событиям в Керченском проливе, которые привели к задержанию украинских моряков, сообщает 20 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«В среду депутаты парламента одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против сенатора России Алексея Пушкова», — рассказали в пресс-службе.

Помимо Пушкова закрыть въезд в Эстонию предложено генералу Владимиру Кулишову — первому заместителю руководителя ФСБ России и начальнику погранслужбы ФСБ, контр-адмиралу Сергею Станкевичу — начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя, и главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.

Представители западного политического истеблишмента, в том числе лидеры некоторых европейских стран, призвали Москву освободить украинских моряков.