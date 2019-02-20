Прямой эфир

В Эстонии задумали запретить въезд сенатору Пушкову

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Эстонии обратится в правительство страны с просьбой признать персонами нон грата сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова и еще троих россиян, якобы причастных к прошлогодним событиям в Керченском проливе, которые привели к задержанию украинских моряков, сообщает 20 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Ущербный счет: почему Эстония требует от России компенсаций
Зачем в Таллине снова оценили потери от вхождения в состав СССР

«В среду депутаты парламента одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против сенатора России Алексея Пушкова», — рассказали в пресс-службе.

Помимо Пушкова закрыть въезд в Эстонию предложено генералу Владимиру Кулишову — первому заместителю руководителя ФСБ России и начальнику погранслужбы ФСБ, контр-адмиралу Сергею Станкевичу — начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя, и главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.

Представители западного политического истеблишмента, в том числе лидеры некоторых европейских стран, призвали Москву освободить украинских моряков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эстонии заявили о подготовке к войне
Осужденный за шпионаж в пользу РФ сотрудник минобороны Эстонии подал в суд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017