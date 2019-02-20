В Эстонии заявили о подготовке к войне

Эстония готовится к войне, судя по характеру оборонных расходов страну, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского Минобороны Кусти Сальм в ходе конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости».

По словам Сальма, об этом свидетельствуют реальные оборонные инвестиции переорганизация сил обороны. «То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, — это <...> подготовка к войне», — цитирует его «Газета.ру». С кем именно Эстония намерена воевать, чиновник не уточнил, но отметил, что от каждого инвестированного в оборону цента важно получить «как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи».

В августе 2018 года министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». При этом позднее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявлял, что считает неразумным требовать от РФ компенсации за ущерб от так называемой советской оккупации, тем более что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Таллина.