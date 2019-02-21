Названы самые популярные виды услуг в России

Специалисты сервиса объявлений «Юла» проанализировали рынок услуг за 2018 год и выяснили, какие предложения пользуются наибольшим спросом у россиян. Самой популярной услугой оказался маникюр (14,5%), следом идут юридические услуги (13,2%) и ремонт компьютеров (12,5%).

Среди предложений на сайте больше всего услуг из раздела «Красота и здоровье» (22%) и «Ремонт и строительство» (19%). Меньше всего — по изготовлению вещей на заказ, юридической и бухгалтерской помощи, уходу за животными.

«Дороже всего оказались бухгалтерские и юридические услуги. Специалисты оценивают свою работу в среднем в 2850 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

При этом дешевле всего предлагаются услуги по стрижке домашних питомцев и их дрессировке — средняя стоимость услуг данной категории составляет 690 рублей.

«Говоря о гендерных различиях, стоит отметить, что мужчины чаще разговаривают со специалистами индустрии красоты по телефону, а вот девушки предпочитают узнавать все вопросы в чате», — добавляется в тексте.

Единственным исключением оказалось обсуждение услуг по уборке квартир.

13 февраля российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.