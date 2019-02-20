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В России предложили ограничить доступ к гостайне

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Фото: Depositphotos
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В России предложили ужесточить законодательство, касающееся работы граждан с секретными документами. Теперь в доступе к гостайне может быть отказано не только обвиненным в тяжких преступлениях, но и в любых других, относящихся к категории умышленных, включая, например, побои, сообщает газета «Известия».

Соответствующий проект постановления (есть в распоряжении «Известий») «О внесении изменений в «Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне» уже поступил на рассмотрение в правительство. Новые поправки были разработаны сотрудниками ФСБ при участии экспертов Минобороны и других силовых ведомств. В документе говорится, что доступ к гостайне будет запрещен гражданам, обвиненным «по уголовному делу о совершении по неосторожности преступления против государственной власти или об умышленном преступлении».

Согласно инициативе, получить работу с секретной документацией не смогут даже в случае амнистии. Юристы считают, что новый закон необходим, но с его правоприменением могут возникнуть проблемы.

На данный момент допуск к секретным документам запрещен исключительно гражданам, которых заподозрили в совершении преступлений против госвласти, в том числе шпионаже, вооруженном мятеже и организации экстремистского сообщества. Кроме того, ограничения касаются людей, осужденных за превышение и присвоение должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств и внебюджетных фондов, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки и по ряду других статей.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 21 февраля.

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