Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам

Президент России Владимир Путин во время своего традиционного послания Федеральному собранию 20 февраля предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом».

По словам главы государства, многие пенсионеры не получили выплаты за январь 2019 года, поскольку размер их пенсий превысил прожиточный минимум. Он добавил, что «многие люди чувствуют себя обманутыми», поэтому необходимо устранить возникшую несправедливость и доплатить людям деньги, которые они недополучили.

Лидер страны добавил, что сначала государство должно довести пенсии до прожиточного минимума, а уже после индексировать выплаты.

В октябре 2018 года министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил, что индексация пенсий будет происходить один раз в год до 2024 года. Таким образом, в 2019 году выплаты вырастут на 7%, а с 2020 года они будут увеличиваться более чем на 6% в год.

Позже, в декабре, минимальный размер оплаты труда сравняли с прожиточным минимумом. Соответствующий закон приняла Госдума.