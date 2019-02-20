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Учеников пострадавшей от обрушения крыши подмосковной школы перевели в другое заведение

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Фото: HUE
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Учеников подмосковной школы после обрушения кровли распределят в другую с 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Инцидент произошел утром 20 февраля в подмосковном Тропарево в Можайском городском округе. После того, как в здании обрушилась кровля школьной столовой, учеников временно перевели на дистанционное обучение, а уже 21 февраля они пойдут в ближайшую школу, расположенную в селе Сокольниково, сообщает телеканал «Звезда». Уточняется, что власти организуют подвоз каждого ребенка к зданию учебного заведения.

В администрации отметили, что обрушившуюся кровлю в последний раз ремонтировали в 2014 году. Площадь обрушения составила 146 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал, однако из школы эвакуировали 226 человек, а школьников распустили по домам.

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