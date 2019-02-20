Почти 30 тыс. россиян зарегистрировались самозанятыми с начала года

Почти 30 тыс. граждан России с начала 2019 года зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом 20 февраля сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Видим, что каждый день увеличивается число желающих работать в этой системе», — цитирует министра агентство ТАСС.

Накануне глава ведомства поручил проработать введение «Налога на профессиональный доход» с 2020 года для всех регионов страны. Платеж по этой статье уже взимается с жителей Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 ноября 2018 года. По новым правилам, самозанятые граждане обязаны платить налог в 4% от суммы дохода при оказании услуг физическому лицу и в 6% при сотрудничестве с юридическим лицом.