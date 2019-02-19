Названы сроки ввода налога для самозанятых по всей России

Министр финансов Антон Силуанов поручил проработать введение налога для самозанятых во всех российских регионах с 2020 года, сообщил его пресс-секретарь Андрей Лавров.

«Минфину совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами обеспечить проведение эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», — приводит его слова «РИА Новости».

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан действует налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход».

Соответсвующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 ноября 2018 года. По новым правилам, самозанятые граждане обязаны платить налог в 4% при оказании услуг физическому лицу. При сотрудничестве с юридическим лицом налоговая ставка составляет 6% от суммы дохода.

Как рассказал глава ассоциации «Опора России» Александр Калинин, с начала 2019 года в качестве самозанятых граждан зарегистрировалось уже более 20 тыс. человек. При этом большинство из них оказывают бытовые услуги. По словам Калинина, «это успех, безусловно».