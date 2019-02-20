В Грузии решили признать режим Саакашвили преступным

Грузинский парламент планирует рассмотреть проект резолюции о признании режима бывшего главы государства Михаила Саакашвили преступным. Об этом стало известно в среду, 20 февраля.

Проект получил название «Об объявлении режима Саакашвили–Бокерия преступным». Согласно пояснительной записке, его целью является признание «преступным и авторитарным» политического режима, который был установлен в стране во время правления партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Кроме того, в рамках резолюции предусматривается расследование преступлений, совершенных в тот период, наказание виновных и восстановление справедливости, передает «РИА Новости».

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В 2015-м его лишили грузинского гражданства, он получил украинский паспорт и занял должность губернатора Одесской области. В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Украины в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

В Грузии против экс-президента возбужден ряд уголовных дел. В июне 2018 года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили, а в январе того же года суд приговорил его к трем годам тюрьмы из-за причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани.

Георгий Бокерия был одним из лидеров партии «Единое национальное движение», с 2010 по 2013 год он занимал пост секретаря Совета безопасности Грузии. В 2016 году Бокерия и ряд его сторонников из-за разногласий отделились от ЕНД и сформировали партию «Европейская Грузия».

28 января Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть. По его словам, он вернется на родину, если будет уверен, что «активная часть Грузии и оппозиция» обеспечат ему свободное передвижение по стране хотя бы на 72 часа.