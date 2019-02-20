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Boeing-777 впервые приземлился в аэропорту Тюмени

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В аэропорту Рощино в Тюмени впервые приземлился Boeing-777. Лайнер авиакомпании Nordwind airlines прибыл из Вьетнама.

Как отмечает ИА «Наш город», тюменский аэропорт получил разрешение на прием и выпуск подобных самолетов еще в 2017 году, однако только сейчас подобный лайнер совершил там посадку.

В пресс-службе аэропорта заявили, что допуск и прием подобных воздушных судов, вмещающих до 550 пассажиров, будет способствовать развитию маршрутной сети международного аэропорта Рощино. Это также увеличит возможности для сотрудничества с авиакомпаниями.

В январе 2019 года в аэропорту Тюмени произошло авиа-ЧП. У пассажирского самолета ATR-72, который должен был вылететь в Ханты-Мансийск, задымился правый двигатель. Все пассажиры воздушного судна были эвакуированы.

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