Пассажиров самолета в Тюмени эвакуировали после задымления двигателя

У пассажирского самолета ATR 72 авиакомпании UTair, который должен был выполнить рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск, задымился правый двигатель во время стоянки в аэропорту. Как пишет 14 января издание URA.ru со ссылкой на одного из присутствовавших на борту, после обнаружения неисправности экипаж незамедлительно вывел всех пассажиров из судна.

«Самолет ATR 72 авиакомпании UTair должен был вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск в 7:05 (5:05 мск). Он находился на стоянке, когда произошло задымление правого двигателя, экипаж эвакуировал 46 пассажиров», — сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Представители воздушной гавани пояснили, что после инцидента авиакомпания заменила самолет. Пассажиров доставили в Ханты-Мансийск другим бортом, который вылетел в 8:30 (6:30 мск).

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Уральскому федеральному округу.