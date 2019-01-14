Прямой эфир

Пассажиров самолета в Тюмени эвакуировали после задымления двигателя

0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Пилотам в помощь: российская технология предупредит об обледенении
Разработанный метод позволяет в режиме реального времени предсказывать возможные проблемы при взлете и посадке

У пассажирского самолета ATR 72 авиакомпании UTair, который должен был выполнить рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск, задымился правый двигатель во время стоянки в аэропорту. Как пишет 14 января издание URA.ru со ссылкой на одного из присутствовавших на борту, после обнаружения неисправности экипаж незамедлительно вывел всех пассажиров из судна.

«Самолет ATR 72 авиакомпании UTair должен был вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск в 7:05 (5:05 мск). Он находился на стоянке, когда произошло задымление правого двигателя, экипаж эвакуировал 46 пассажиров», — сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Представители воздушной гавани пояснили, что после инцидента авиакомпания заменила самолет. Пассажиров доставили в Ханты-Мансийск другим бортом, который вылетел в 8:30 (6:30 мск).

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Уральскому федеральному округу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выкатившимся за пределы ВПП Шереметьево бортом управлял второй пилот
В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017