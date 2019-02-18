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Контроль над работой такси хотят усилить в Тюменской области

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Депутаты городской думы в Тюмени сообщили о частых жалобах горожан по поводу аварий с участием такси. В полиции предлагают создать места для жалоб на перевозчиков.

По данным депутатов, из-за частых аварий горожане задаются вопросом по поводу компетентности водителей такси. В правоохранительных органах отмечают, что в целом за последние пять лет количество нарушений в сфере пассажирских перевозок снизилось примерно на треть, при этом выросла раскрываемость преступлений. Об этом пишет портал «Наш город».

Руководство полиции Тюмени предлагает создать места для посещения граждан, куда они могли бы жаловаться на действия водителей такси.

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