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Авария с участием двух грузовиков произошла в Тульской области

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В Тульской области днем 18 февраля на 254-м километре автодороги М-4 «Дон» мужчина за рулем Scania врезался в грузовик DAF. Удар был такой силы, что грузовик влетел в Mitsubishi Pajero.

По данным регионального УГИБДД УМВД, водитель автомобиля Scania с различными травмами был госпитализирован. Об этом сообщает ИА «Тульские известия».

В Ногинском районе Подмосковья погибли два человека в результате ДТП. Авария произошла утром 16 февраля на 88-м км трассы М-7. Столкнулись два легковых автомобиля марок Hyundai и KIA, а также грузовик. 

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