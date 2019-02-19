Авария с участием двух грузовиков произошла в Тульской области

В Тульской области днем 18 февраля на 254-м километре автодороги М-4 «Дон» мужчина за рулем Scania врезался в грузовик DAF. Удар был такой силы, что грузовик влетел в Mitsubishi Pajero.

По данным регионального УГИБДД УМВД, водитель автомобиля Scania с различными травмами был госпитализирован. Об этом сообщает ИА «Тульские известия».

В Ногинском районе Подмосковья погибли два человека в результате ДТП. Авария произошла утром 16 февраля на 88-м км трассы М-7. Столкнулись два легковых автомобиля марок Hyundai и KIA, а также грузовик.