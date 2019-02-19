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Учитель русского языка указала Дудю на речевые ошибки

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, ведущая блог «Училка vs ТВ» на сайте YouTube, разобрала речевые ошибки журналиста Юрия Дудя. По словам педагога, ведущий неправильно ставит ударение в нескольких глаголах.

Так, Гартман указала Дудю на ошибку в слове «черпать» — журналист сказал «черпАть» вместо «чЕрпать». Также он сказал «откупОриться» вместо «откУпориться».

Татьяна Гартман выпускает видеоразборы раз в неделю. Ранее она уже указывала на ошибки в речи Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Леры Кудрявцевой и многих других.

В июне 2018 года житель Москвы Роман Масленников просил обязать Дудя удалить некоторые интервью с его канала на YouTube, где, по мнению истца, пропагандируется употребление запрещенных веществ. В частности, речь шла об интервью с рэперами Гуфом, Скриптонитом и Бастой. Впоследствии Измайловский районный суд Москвы вернул иск Масленникову из-за нарушений.

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