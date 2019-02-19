Учитель русского языка указала Дудю на речевые ошибки
Учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, ведущая блог «Училка vs ТВ» на сайте YouTube, разобрала речевые ошибки журналиста Юрия Дудя. По словам педагога, ведущий неправильно ставит ударение в нескольких глаголах.
Так, Гартман указала Дудю на ошибку в слове «черпать» — журналист сказал «черпАть» вместо «чЕрпать». Также он сказал «откупОриться» вместо «откУпориться».
Татьяна Гартман выпускает видеоразборы раз в неделю. Ранее она уже указывала на ошибки в речи Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Леры Кудрявцевой и многих других.
В июне 2018 года житель Москвы Роман Масленников просил обязать Дудя удалить некоторые интервью с его канала на YouTube, где, по мнению истца, пропагандируется употребление запрещенных веществ. В частности, речь шла об интервью с рэперами Гуфом, Скриптонитом и Бастой. Впоследствии Измайловский районный суд Москвы вернул иск Масленникову из-за нарушений.