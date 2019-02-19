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Брат Пола Уилана заявил об отсутствии связей с Госдепом США

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Фото: TASS/AP/Pavel Golovkin
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Семья гражданина США и ряда других стран Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России, никогда не контактировала с Госдепартаментом США до момента ареста Уилана. Об этом его брат Дэвид рассказал во вторник, 19 февраля, агентству «Интерфакс».

«Наша семья не имела никаких других взаимодействий или связей с сотрудниками Госдепартамента, кроме сотрудников посольства и американских гражданских служб с момента ареста Пола», — сказал он.

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Однако Дэвид добавил, что из-за ареста брата им приходится регулярно общаться с сотрудниками Госдепартамента из посольства США в Москве и американскими гражданскими службами в Вашингтоне.

12 февраля адвокат Владимир Жеребенков подал в президиум Мосгорсуда жалобу на арест своего подзащитного Пола Уилана. Он подчеркнул, что подозреваемого можно освободить под залог, так как он не намерен скрываться. Адвокат предложил содержать его под домашним арестом в Москве.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря. Позже стало известно, что он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Против иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

3 января московский суд арестовал мужчину, поместив его в СИЗО «Лефортово». Данное решение было признано Мосгорсудом законным. Сам Уилан не считает себя виновным.

В российском МИДе заявили, что посольство Соединенных Штатов в РФ было своевременно проинформировано о произошедшем. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков позднее прокомментировал выдвигаемые западными СМИ версии о возможном обмене Уилана на задержанных в США россиян. По словам дипломата, на данный момент нет «никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов». Он добавил, что ситуация с подозреваемым в шпионаже иностранцем развивается в строгом соответствии с законодательством РФ.

На сегодняшний день известно, что помимо американского и канадского гражданства, Уилан обладает британским подданством, а также имеет ирландский паспорт.

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